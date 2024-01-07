محافظ قنا يزور 4 مطرانيات لتهنئة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد

واصل أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد زياراته لمطرانيات قنا، لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد رفقة وفد رفيع المستوي من المسؤولين.

زار المحافظ دير أنبا بضابا التابع لمطرانية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، شمال قنا، وكان فى استقباله القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى.

وقدم المحافظ، الهدايا للأطفال المترددين علي الدير للاحتفال، مؤكداً أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

و قدم القمص لوقا هلال وكيل مطرانية نجع حمادي، الشكر لمحافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية لحرصهم علي مشاركة الأقباط في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.

تهنئة أقباط قوص ونقادة

فى السياق ذاته، زار المحافظ، مطرانية قوص ونقادة جنوب قنا، وكان فى استقباله أنبا بيمن مطران قوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.

قال المحافظ، إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور نشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركوننا فرحتنا بأعيادنا، داعياً الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

وعبر أنبا بيمن، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لاخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد ، وفى مقدمتهم محافظ قنا ، ومدير الأمن ، والقيادات الننفيذية ، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصرى ، مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة فى صنع مستقبل أفضل.

زيارة مطرانية قنا

اختتم المحافظ، جولاته بتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمركز قنا، وكان في استقباله نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وقف وتوابعهما.

أعرب المحافظ، خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم ، ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحين ،و تبادل التهانى مع مرتادى الكنيسة ووزع الهدايا على الأطفال منهم .

وقال إن هذه المناسبة السعيدة فرصة لتجديد أواصر الروابط بين الجميع وسط مشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين أبناء المجتمع القنائى بكافة فئاته وأطيافه وهيئاته ، داعياً الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة في خير وسلام ،مع إستكمال مسيرة البناء والعمران من خلال إنجازات حقيقية شهدتها مختلف ربوع محافظة قنا.

ورحب أنبا شاروبيم ، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد ، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين ، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.

وكان المحافظ قد بدأ صباح اليوم الأحد زيارات لمطرانيات قنا للتهنئة بالعيد استهلها بزيارة مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس شمال قنا.

ورافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام منطقة قنا الازهرية ، الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من النواب ورجال الأحزاب السياسية.