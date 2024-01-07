وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن حرب غزة ليست سهلة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية الشرق أوسطية أن المحادثات بشأن حرب غزة ليست سهلة.

وكتب بلينكن في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد " أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة .. هذه ليست بالضرورة محادثات سهلة، ولكن من الضروري أن ننخرط في هذه الدبلوماسية الآن من أجل مستقبل غزة نفسها ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء " .

ويعتبر الأردن المحطة الثانية خلال الجولة الجديدة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة، والتي تشمل 8 دول والضفة الغربية واستهلها بزيارة تركيا.

وفي سياق متصل أفادت شبكة سكاي نيوز بأن الجيش الإسرائيلي ألمح إلى أنه أنهى عملياته القتالية الرئيسية في شمال غزة، قائلا إنه أكمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس هناك، وذلك مع دخول الحرب على الجماعة المسلحة شهرها الرابع اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانيال هغاري، في وقت متأخر السبت، إن القوات "ستواصل تعميق الإنجاز" هناك، وتعزيز الدفاعات على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، والتركيز على الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

جاء هذا الإعلان قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، بحسب الأسوشيتد برس.

وكان مسؤولو إدارة بايدن، وبينهم بلينكن، حثوا إسرائيل مرارا على إنهاء هجومها الجوي والبري العنيف على غزة، والتحول إلى هجمات أكثر استهدافا على قادة حماس لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت إسرائيل بالفعل بتقليص هجومها العسكري في شمال غزة، وواصلت هجومها في جنوب القطاع، حيث يتكدس معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مناطق أصغر، في كارثة إنسانية، بينما يتعرضون للقصف الجوي الإسرائيلي.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر على أن الحرب لن تنتهي حتى تتحقق أهداف القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لديها، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مجددًا.