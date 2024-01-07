قيادات القليوبية تهنئ الإنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد

شهدت كنائس القليوبية، احتفالات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتوافد المئات من الشخصيات العامة والقيادات بمحافظة القليوبية لتقديم التهنئة للانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا وراعى الكنيسة بالقليوبية.

وقام وفد من التحالف الوطني يتقدمه أحمد شعلان منسق عام التحالف الوطني بالقليوبية بتقديم التهنئة لقيادات الكنيسة والتأكيد على روح المحبة والتآخي التى يتمتع بها الشعب المصرى.

فيما قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورافقه خلال الجوله كل من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعميد أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها ورؤساء المدن والمراكز بمختلف مدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة لراعى الكنيسة الإنجيلية ببنها ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للإنبا نوفير اسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلماته التي ألقائها في الكنائس أنه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.