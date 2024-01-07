الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة بسبب الاحتجاجات

النفط العالمي
النفط العالمي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.

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وتسري حالة القوة القاهرة اعتبارا من، الأحد، في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وقالت الشركة في بيان لها إن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

القوة القاهرة هي القوة التي يترتب عليها استحالة تنفيذ الإلتزام ، وهي كل أمر أجنبي لا يستطيع المتعاقد أن يتوقعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة تعفي المدين من مسؤوليته التقصيرية والعقدية.

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