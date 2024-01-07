تخفيض ميزانية ناسا يؤثر على مهمة إعادة عينة المريخ

أجبرت التخفيضات الشديدة في ميزانية وكالة ناسا المؤسسة على تسريح 100 مقاول. في خطوة أثارت موجات من القلق في مجتمع علوم الفضاء، اضطرت مهمة "إرجاع عينة المريخ"، وهي إحدى أكثر مبادرات وكالة ناسا المتوقعة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، إلى التوقف عن العمل.

تقليص حجم مهمة ناسا لا مفر منه



عانت مهمة Mars Sample Return من خفض كبير في الميزانية، حيث انخفضت من 822 مليون دولار في السنة المالية السابقة إلى 300 مليون دولار فقط. ويعد هذا تخفيضًا جذريًا، حيث يمثل 36% فقط من ميزانية العام السابق. إن سقف الميزانية الجديد أقل بكثير من مبلغ 949 مليون دولار الذي طلبته إدارة بايدن، مما أدى إلى تعليق العمل في الجوانب الرئيسية للمهمة، بما في ذلك نظام الاعتقال والاحتواء والعودة.



التأثير على الموارد البشرية



لم توقف الأزمة المالية التقدم في المهمة فحسب، بل استلزمت أيضًا تجميد التوظيف على مستوى المختبر. إن الخوف من فقدان القوى العاملة ذات المهارات الفريدة يلوح الآن في الأفق، حيث أن عمليات التسريح المفروضة للعمال وتجميد التوظيف قد تركت الموظفين المتبقين قلقين بشأن مستقبلهم في مختبر الدفع النفاث.



رد الفعل السياسي العنيف والمخاوف المستقبلية



أثار قرار خفض ميزانية وكالة ناسا، والذي تم اتخاذه حتى قبل إتاحة أرقام الميزانية النهائية، انتقادات من المشرعين. ومن بين المنتقدين النائب آدم شيف، الذي أكد على أهمية المهمة بالنسبة للقيادة الأمريكية في علوم الفضاء. ومع احتمال أن تصل التكلفة النهائية للمهمة إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار ــ أكثر من ضعف التقدير السابق ــ فإن القلق لا يقتصر على التحديات المالية الحالية فحسب، بل ويتعلق أيضاً بالعواقب الطويلة الأجل على مساعي استكشاف الفضاء الأميركية.