احصل على تعيين ChatGPT كمساعدك الافتراضي على Android قريبًا 

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شائعًا في عام 2023 وكان ChatGPT من OpenAI في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي بأكملها. يتوفر ChatGPT عبر جميع الأنظمة الأساسية وهناك طرق مختلفة للوصول إليه على كل من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. لتسهيل الأمور، أعلنت OpenAI أيضًا عن تطبيق ChatGPT المخصص والذي يمكن للمستخدمين تنزيله واستخدامه لطرح الاستفسارات كما يفعلون على الويب.

ومع ذلك، يتطلب هذا من المستخدمين فتح التطبيق يدويًا. يبدو أن OpenAI تخطط لحل هذه المشكلة للمستخدمين من خلال السماح لهم بجعل تطبيق ChatGPT هو المساعد الافتراضي على هواتفهم التي تعمل بنظام Android.

يمكن أن يصبح تطبيق ChatGPT مساعدك الافتراضي على نظام Android في المستقبل

في عملية إزالة APK، عثرت Android Authority على بعض الرموز ضمن أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT والتي تشير إلى قدرة قادمة لتكون قادرًا على تعيينه كمساعد افتراضي في أجهزة Android.

يتضمن إصدار ChatGPT 1.2023.352 الكود "com.openai.voice.assistant.AssistantActivity". إنها إضافة جديدة للتطبيق. ومع ذلك، فهو معطل حاليًا بشكل افتراضي. ولكن، يؤدي تمكينه يدويًا وتشغيله إلى ظهور تراكب على الشاشة مع رسوم متحركة دوامية للمطالبة الصوتية لتطبيق ChatGPT.

يشير هذا إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل وظيفة الدردشة الصوتية في ChatGPT من أي شاشة والإجابة على الأمور.



وفقًا للتقرير، فإن الميزة لا تعمل وتستمر في التعطل طوال الوقت. لذلك، نعتقد أن الميزة لا تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي أو أنها لا تزال قيد التطوير. نتوقع أن تجعله OpenAI متاحًا في الإصدارات المستقبلية من تطبيق ChatGPT.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الدليل على الميزة قيد التطوير موجود أيضًا في الرموز. أضاف تطبيق ChatGPT ملف XML "assistant_interaction_service" والذي يتضمن "علامة خدمة التكامل الصوتي التي تحدد خدمة الجلسة وخدمة التعرف."

شفرة

وبينما يبدو أن الميزة قيد التطوير، أضافت OpenAI ميزة أخرى للسماح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيق ChatGPT بسرعة عن طريق إضافة تبديل الإعدادات السريعة للتطبيق.