كيف تعمل النظارات الذكية مع ChatGPT

النظارات الذكية LUCYD

مثل الكثير من الأشخاص الآخرين، بالتأكيد كنت مفتونًا جدًا بالعرض التقديمي الذي قدمته شركة Apple أخيرًا حول نظارات Vision Pro القادمة للكمبيوتر الفائق. نعم، إنهم يبدون أغبياء بشكل لا يصدق. لكنني أراهن أنها ستكون أكثر انسيابية بعد عام من الآن عندما تصل إلى السوق فعليًا. لذلك، حتى ذلك الحين، سيحتاج المستهلكون الذين يبحثون عن أي نوع من النظارات التقنية إلى اللجوء إلى تلك المعروضة حاليًا من مختلف العلامات التجارية التي تقوم بالأساسيات، مثل مساعدتهم في إجراء المكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، وإرسال الأوامر الصوتية إلى الهاتف عبر البلوتوث.

جرب محرر موقع فوربس أحد هذه النظارات الأسبوع الماضي من شركة Lucyd، والتي توصف بأنها "أول نظارات ذكية في العالم تتمتع بإمكانية الوصول إلى ChatGPT". يأتي في مجموعة متنوعة من أنماط الإطارات والعدسات والأشكال. لذلك دعونا ننتقل إلى المطاردة هنا. مظهر الزوج الذي تلقاه جيد - نوع من النظارات الشمسية النموذجية التي قال ابنه بسرعة إنها كانت رائجة منذ 10 سنوات. لكنه يعتقد أنه جيد. يمكن أن يأتي مستوى الصوت بشكل جيد وعالي عبر الصوت "الغامر" المكون من أربعة مكبرات صوت - بشرط أن يكون هادئًا إلى حد ما من حولك. كنت يعاني من صعوبة في السمع عندما كات في شارع مزدحم أو في سيارته عندما كان الجو صاخبًا إلى حد ما من حوله. ومن المفارقات أن مكبرات الصوت عالية الصوت ظاهريًا حتى يتمكن أي شخص من حولك من سماع مكبرات الصوت بنفس صوت الشخص الذي يرتدي النظارات بالفعل. عدة مرات أثناء الاختبار، سأله أشخاص آخرون إذا كان بإمكانه رفضه. ومع ذلك، في الواقع لم يكن الصوت مرتفعًا جدًا بالنسبة له.



بدت ملفات البودكاست لطيفة، لكن الموسيقى لم تكن كثيرة. يأتي الصوت بثلاثة أضعاف في المقام الأول، لذلك ليس هناك الكثير من الجهير أو العمق أو الثراء في الموسيقى. لقد أجرى أيضًا عدة مكالمات هاتفية عليه عبر البلوتوث، وكان هاتفه مدفونًا في جيبه. بدا الأشخاص الذين تحدث معهم جيدًا، وقال معظمهم إن الأمر بدا رائعًا من جانبهم أيضًا. وقال شخص واحد فقط إنه بدا مكتومًا.

وتمكن أيضًا من إجراء عمليات بحث بسهولة بواسطة مساعد Google الصوتي، من خلال هاتفي الذي يعمل بنظام Android - حيث طلب نتائج الهوكي وأشياء أخرى كات يفعلها عادةً. لكن بالنسبة إلى ChatGPT، تحتاج أولاً إلى تنزيل تطبيق Lucyd المصاحب على هاتفك - iOS أو Android - لتتمكن من الوصول إلى هذه الميزة. ويبدو أن كل ما تفعله – من منظور ChatGPT – هو السماح لك بنطق أوامر الذكاء الاصطناعي في النظارات وستظهر النتائج على هاتفك. هناك أيضًا المزيد من التطبيقات المتوافقة الشائعة التي ستعمل معها من هاتفك - وأعتقد أن التطبيقات الأكثر فائدة هي خرائط Google وترجمة Google. خاصة بعد أن كات أخيرًا في بلد أجنبي حيث كان من المؤكد أنه كان من المفيد سماع الاتجاهات في الوقت الفعلي خطوة بخطوة في أذنه بدلاً من الاضطرار إلى التحديق في خرائط Google وأيضًا لسماع الترجمة الفورية لما يقوله له السكان المحليون.