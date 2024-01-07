سامسونج تطلق أجهزة شحن جديدة مع سلسلة Galaxy S24

من المقرر أن تطلق سامسونج سلسلتها الرئيسة التالية، سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير. ومن المتوقع أن تجلب الهواتف الذكية القادمة ترقيات متعددة، بما في ذلك بعض ميزات الذكاء الاصطناعي.

منذ بضع سنوات حتى الآن، لم تقدم شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة شاحنًا مجمعًا لمستخدمي هواتفها الذكية، ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك مع سلسلة Galaxy S24. ومع ذلك، تخطط الشركة لإطلاق اثنين من أجهزة الشحن الجديدة مع الهواتف القادمة والتي من المتوقع أن يتم بيعها بشكل منفصل.



قد تطلق سامسونج شاحنين جديدين: ما يمكن توقعه



وفقًا لمنشور شاركه Roland Quandt على منصة التواصل الاجتماعي X، يدعي أن شاحني سامسونج الجديدين قيد التطوير. يشير المنشور إلى أن الشاحن الأول هو Samsung Charger Duo 50W، والذي قد يحتوي على منفذي USB-C للشحن السلكي السريع.

وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن الشاحن الثاني هو نسخة محدثة من شاحن الشركة الحالي بقدرة 45 واط. ومع ذلك، قد لا تدعم سلسلة Galaxy S24 سرعات شحن أسرع.

قد لا تقوم شركة سامسونج Samsung بتجميع أجهزة الشحن الجديدة هذه مع هواتف سلسلة Galaxy S24. ومع ذلك، من المتوقع أن يأتي الشاحن الجديد بقدرة 45 واط بتحسينات مقارنة بالطراز السابق. يجوز لشركة سامسونج Samsung تحسين أداء الشاحن وإدارة الحرارة وعامل الشكل. وقد تقدم الشركة أيضًا الشاحن الجديد بسعر أعلى.

وفي الوقت نفسه، يشاع أن الطراز الأساسي لجهاز Galaxy S24 يدعم الشحن بقوة 25 واط وقد لا يتمكن من الاستفادة الكاملة من الشاحن الجديد بقدرة 45 واط. تمامًا مثل سابقاتها، من المتوقع أن يدعم الإصداران Plus وUltra الشحن السريع بقوة 45 واط.

للمقارنة، يدعم T4510 الأقدم USB PD 3.0 PDO وPPS. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يأتي الجهاز الجديد مزودًا بمنفذ USB PD 3.1 لأنه يهتم في المقام الأول بنطاقات طاقة أعلى (تصل إلى 240 واط).