سامسونج تعتمد وحدات التحكم المُحسّنة لبث الألعاب على التلفاز الذكي

تتطلع سامسونج إلى تعزيز النظام البيئي لبث الألعاب حول أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها من خلال برنامج شهادة. قبل معرض CES 2024 في لاس فيجاس، كشفت الشركة اليوم عن برنامج Design for Samsung Gaming Hub، والذي يمنح صانعي ملحقات الطرف الثالث تصنيفًا رسميًا بأن معداتهم تعمل مع النظام الأساسي. أول لوحة ألعاب مرخصة للبرنامج، من PDP، متاحة للطلب المسبق.

سيضيف شركاء الأجهزة الذين يعملون مع Samsung من خلال البرنامج شارة "Designed for Samsung Gaming Hub" إلى منتجاتهم. على الرغم من أن Samsung Gaming Hub يعمل مع معظم لوحات ألعاب Bluetooth القياسية، إلا أن الشركة تقول إن التعيين يعني أن وحدة التحكم ستوفر "أفضل تجربة بث ألعاب ممكنة على Samsung Gaming Hub، بغض النظر عن اختيار مشغلات أجهزة Samsung المدعومة." تصف سامسونج الملصق بأنه يدل على "التوافق والجودة والأداء والسلامة والأمان" على أجهزتها.

ومع ذلك، إذا كنت تمتلك بالفعل لوحة ألعاب تعمل بتقنية Bluetooth تعمل مع Samsung Gaming Hub - ولا تهتم بأزرار الاختصار المخصصة - فلا بأس في الالتزام بذلك.

يشتمل Samsung Gaming Hub على قائمة قوية من خدمات بث الألعاب، بما في ذلك Xbox Game Pass وGeForce Now وAmazon Luna وBoosteroid وBlacknut وUtomik وAntstream Arcade. (كان Google Stadia، الذي رحل كثيرًا، مدرجًا في تلك القائمة.) بالإضافة إلى ذلك، يمكنه بث المحتوى من Spotify وTwitch وYouTube.

أول منتج شريك للأجهزة يحصل على الشهادة هو وحدة التحكم اللاسلكية PDP Replay. يوفر ما يصل إلى 40 ساعة من عمر البطارية مع اتصال Bluetooth منخفض زمن الوصول لمسافة تصل إلى 30 قدمًا. يحتوي على زر مخصص لتشغيل Samsung Gaming Hub، بالإضافة إلى أزرار الطاقة ومستوى الصوت في التلفزيون.

تتوفر خدمة PDP Replay للطلب المسبق اليوم على موقع PDP الإلكتروني، وتقول سامسونج إن Amazon وBest Buy ستبيعانها لاحقًا.