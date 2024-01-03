سامسونج تكشف عن 3 شاشات ألعاب Odyssey OLED قبل CES 2024

أصدرت سامسونج بعض التفاصيل المتعلقة بثلاث شاشات ألعاب Odyssey القادمة، قبل معرض CES 2024 مباشرةً. وهذه جميعها شاشات OLED مع AMD FreeSync Premium Pro وVESA DisplayHDR True Black 400. وتتميز كل شاشة أيضًا بتقنية مضادة للتوهج خاصة بالشركة والتي تقلل من التوهج. ضوء النهار وانعكاسات الضوء المحيط.

أولاً، هناك شاشة Samsung Odyssey OLED G95SD المنحنية فائقة الاتساع مقاس 49 بوصة. توفر الشاشة دقة DQHD (5120x1440)، ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية، ومعدل تحديث 240 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 32:9، وإمكانية الوصول إلى كل من منصة التلفزيون الذكية من سامسونج ومركز الألعاب السحابي الخاص بالشركة. الجماليات في مكانها الصحيح، مع عامل الشكل النحيف وحجم أصغر قليلاً من سفينة الماموث Odyssey Ark.

تعد Odyssey G80SD أول شاشة ألعاب OLED مسطحة مقاس 32 بوصة في تشكيلة سامسونج. تتميز بدقة 4K UHD (3840x2160)، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية ومعدل تحديث سريع يبلغ 240 هرتز. تم تصميم هذه الشاشة الرفيعة للغاية للمكاتب الضيقة، بعرض يقل قليلاً عن أربعة ملليمترات. تبلغ ذروة السطوع 450 شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة مزودة بتقنية CoreLighting+ لأنظمة الإضاءة المحيطة الفريدة.

تتميز شاشة OLED G60SD الصغيرة نسبيًا مقاس 27 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 360 هرتز ودقة QHD (2560 × 1440). تأتي هذه الشاشة أيضًا مزودة بتقنية CoreLighting + من سامسونج، من أجل التلاعب المحيطي، وعامل الشكل المعدني النحيف. يمكن تعديل الشاشة لتوفير الراحة من خلال الإمالة والدوران المحوري والمحوري.

لا يوجد سعر بعد، على الرغم من أنه قد يأتي عندما يبدأ معرض CES 2024 فعليًا الأسبوع المقبل. وقد وعدت سامسونج بأن كل منها سيتم إصداره في وقت ما من هذا العام. كمرجع، أعلنت الشركة عن عدد كبير من شاشات الألعاب Odyssey في معرض CES 2023، وكانت جميعها متاحة بحلول منتصف العام.