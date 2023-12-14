Instagram يقدم خلفيات بالذكاء الاصطناعي في القصص

كل يوم، يبدو أن هناك أخبارًا جديدة حول الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تكون جادة وتقنية تمامًا، إلا أنها هذه المرة مجرد متعة. أطلق Instagram أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى الخلفية والتي تتيح لك إنشاء صورة جديدة في خلفية قصتك. أعلن أحمد الدحلة، قائد الذكاء الاصطناعي في Meta، عن الميزة على Threads جنبًا إلى جنب مع فيديو تعليمي.

تظهر أداة الخلفية في Instagram بمجرد تحميل محتوى قصتك أو التقاطه. إنه موجود بجانب الرموز الموجودة في الجزء العلوي من شاشتك، مثل النص والموسيقى، ويتم تمثيلها بصورة شخص بإطار مستطيل خلفها. لاستخدام الخلفية، ما عليك سوى النقر على هذا الرمز، وسيتم تحديد خلفية الصورة بالكامل (على غرار برامج تحرير الصور مثل PhotoShop) بالإضافة إلى مربع نص يطالبك "بوصف الخلفية التي تريدها..." ومن هناك، يمكنك إضافة أي شيء بدءًا من "محاط بالجراء" إلى "مطاردة الديناصورات" - مشاعر مختلفة تمامًا - وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بإنشائها في الخلفية.

لا تتوقع أن يعتقد الأشخاص أنك تقضي وقتًا ممتعًا تحت الشفق القطبي (مطالبة أخرى محتملة)، حيث سيتم وضع علامة على قصتك باستخدام AI·Backdrop بواسطة Instagram، بالإضافة إلى ملصق يقول "جرّبها" ووصفك بين علامتي الاقتباس. حاليًا، أداة الخلفية في Instagram متاحة فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة.