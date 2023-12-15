Instagram يطرح قوالب قصة جديدة قابلة للتخصيص

يطرح Instagram ميزة يمكن أن تساعد المستخدمين على الاستمتاع بمزيد من المرح مع القصص. بدءًا من اليوم، سيكون لديك القدرة على إنشاء قوالب "إضافة لك". يقول Instagram: "سيكون الأشخاص قادرين على تطوير ومشاركة قوالب Add Yours المخصصة والقابلة للميمات الخاصة بهم عن طريق تثبيت صور GIF والنصوص وصور المعرض في قالب القصة".

لإنشاء قالب أضف لك، قم بإضافة صور GIF والنصوص والصور التي تريد تضمينها في قصتك. بعد ذلك، انتقل إلى "علبة الملصقات" وحدد "إضافة قوالب خاصة بك". بعد ذلك، اختر العناصر (النص والصور وملفات GIF) التي تريد تضمينها في القالب. إليك النقطة المهمة: بمجرد مشاركة قالب "أضف لك" في إحدى القصص، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة.

إذا كنت تريد التنقيب عن قالب شخص آخر، فانقر على المطالبة "أضف قالبك" عندما ترى قالبًا في قصته. سينقلك هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنك رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب والتلاعب بها وإضافة العناصر الخاصة بك وما إلى ذلك. إذا نقرت على الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق، فيمكنك معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.

أما بالنسبة لما يمكنك فعله باستخدام قوالب "أضف لك"، فالأمر متروك لك حقًا. يمكنك إنشاء اختبار إما/أو، أو بدء اتجاه لإظهار المتابعين حول مساحة العمل الخاصة بك، أو تشجيع الأشخاص على مشاركة الصور الأكثر سخافة التي لديهم لحيواناتهم الأليفة. إن إحياء مثل هذه المطالبات بالصور وملفات GIF يمكن أن يساعدها في التميز ورؤية القالب الخاص بك ومراجعته من قبل آلاف المستخدمين الآخرين. طرح Instagram قوالب لـ Reels العام الماضي.