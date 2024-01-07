احتكر 50 طن سكر.. القبض على مالك محل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص متهم بجمع كمية من السكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية، بقصد حجبها عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مالك محل تعبئة مواد غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بإدارة مخزن مستأجر بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة نبروه وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على 50 طن سكر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

يذكرأن مجلس الوزراء أصدر تقرير ينص أن الحكومة وافقت على تغليظ العقوبات للمتهمين بحجب السلع عن المواطنين المالية الخاصة دون العقوبة البدنية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون.

وأوضح المجلس أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة وارتكاب المخالفة مرة أخرى. إذا سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ كذلك ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن أيضا وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.