مضطرب يقتل 5 شبان سوريين وينتحر ليلة عيد الأضحى في تركيا

جريمة مروعة شهدتها مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا ليلة عيد الأضحى، حيث أقدم رجل سوري على قتل 5 شبان سوريين بالرصاص وأصاب اثنين آخرين، ثم أنهى حياته منتحراً بعد مطاردة مع الشرطة.

بدأ الحادث عندما دخل القاتل الذي يعاني من أمراض نفسية، إلى أحد صالونات الحلاقة في شارع "وطن" التابع لمنطقة "شاهين بيه"، حيث أطلق النار على شاب سوري، ما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وانتقل القاتل بعد ذلك إلى منطقة "أوجوكلار"، حيث دخل إلى أحد المنازل وفتح النار على الأشخاص الموجودين، ما أسفر عن مقتل أربعة شبان سوريين وإصابة اثنين آخرين.

انتحار القاتل

بعد ذلك، هرب القاتل وأقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في مكان آخر بعد مطاردة مع الشرطة التركية.

في موازاة ذلك نقلت فرق الإسعاف جثث الضحايا إلى معهد الطب الشرعي في غازي عنتاب، بينما نُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.

فيما ما زالت التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة، حيث اتخذت فرق الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق في المناطق التي وقعت فيها الأحداث.