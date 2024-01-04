واشنطن بوست: الولايات المتحدة تشهد موجة من فيروس كورونا وسط ارتفاع الحالات

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الخميس ، أن الولايات المتحدة تشهد موجة جديدة من فيروس كورونا بارتفاع آخر في أعداد المصابين بالمتحور السائد جي ان-1.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني، أن الأطباء ومسؤولي الصحة العامة يستعدون لانتشار أكبر بعد عودة الأمريكيين إلى المدرسة والعمل خلال الأسبوع الجاري عقب انتهاء العطلات حيث تشير عينات فيروس كورونا المكتشفة في مياه الصرف الصحي، وهو أفضل مقياس لتقدير النشاط الفيروسي المجتمعي، إلى أن العدوى يمكن أن تكون منتشرة كما كانت في الشتاء الماضي .

وأشارت إلى أن المتحور الجديد السائد ينتقل بين أولئك الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقًا؛ في حين أن صور اختبارات فيروس كورونا الإيجابية تنتشر مرة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفى أقل مما كان عليه قبل عام.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، عن 29 ألف حالة دخول إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاض في الأعداد عن العام الماضي الذي سجل 39 ألف حالة، وقد أبلغت الوكالة عن ما معدله 1400 حالة وفاة أي أقل من نصف الوفيات في نفس الفترة من العام الماضي.

ولا يزال مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يوصي الأشخاص بالعزل لمدة خمسة أيام بعد أن ثبتت إصابتهم، على الرغم من أن العديد من الأمريكيين توقفوا عن القيام بذلك وأصبح من الصعب الحصول على اختبارات مجانية، مما يسهل على الفيروس الاستمرار في الانتشار إذا لم يعرف الناس أن نزلات البرد لديهم هي في الواقع فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال مفوض إدارة الصحة العامة في شيكاغو سيمبو إيج، "كما هو الحال مع أي نصيحة تتعلق بالصحة العامة، فإن إقناع الناس بالالتزام بالسياسات يمثل تحديًا دائمًا، إن مناشدة رغبة الناس في أن يكونوا جزءًا من الحل لإنهاء فيروس كورونا أو الحد من تأثيره هو ما رأينا أنه الأكثر فعالية".