الأحد 07 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انتقادات واسعة بواشنطن بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن الهجمات المنتظمة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود أصبحت في الأسابيع الأخيرة أكثر عدوانية بحسب مسئولون أمريكيون مما أثار انتقادات خاصة من واشنطن.

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بحسب للاستخبارات الأمريكية التي استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست"، فقد ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع القوات المسلحة اللبنانية أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

قال عضو بارز في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة بايدن كانت مباشرة وصارمة للغاية مع الإسرائيليين بشأن هذه القضية، وقال إن الإصابات والوفيات في صفوف القوات المسلحة اللبنانية غير مقبولة.

قال المسؤول أيضا إن الحفاظ على مصداقية القوات المسلحة اللبنانية يمثل أولوية قصوى وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لتعزيزها ودعمها، لأنها ستكون عنصرا أساسيا في أي سيناريو "اليوم التالي" في لبنان حيث حزب الله أصبح ضعيفا ويشكل تهديدا أقل لإسرائيل.

أكد المسؤول أن حزب الله يمثل "تهديدا مشروعا" لإسرائيل، وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن إسرائيل لا تستهدف مواقع القوات الجوية واتهم حزب الله بزيادة التوترات.

أضاف: "بدأ حزب الله إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية دون استفزاز في الثامن من أكتوبر، وواصل ذلك بشكل يومي، مطلقاً آلاف الصواريخ. وكان على إسرائيل أن ترد دفاعا عن النفس".

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