الأحد 07 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تصريحات خطيرة من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية بغزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت شبكة سكاي نيوز بأن الجيش الإسرائيلي ألمح إلى أنه أنهى عملياته القتالية الرئيسية في شمال غزة، قائلا إنه أكمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس هناك، وذلك مع دخول الحرب على الجماعة المسلحة شهرها الرابع اليوم الأحد.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانيال هغاري، في وقت متأخر السبت، إن القوات "ستواصل تعميق الإنجاز" هناك، وتعزيز الدفاعات على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، والتركيز على الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

جاء هذا الإعلان قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، بحسب الأسوشيتد برس.

وكان مسؤولو إدارة بايدن، وبينهم بلينكن، حثوا إسرائيل مرارا على إنهاء هجومها الجوي والبري العنيف على غزة، والتحول إلى هجمات أكثر استهدافا على قادة حماس لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت إسرائيل بالفعل بتقليص هجومها العسكري في شمال غزة، وواصلت هجومها في جنوب القطاع، حيث يتكدس معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مناطق أصغر، في كارثة إنسانية، بينما يتعرضون للقصف الجوي الإسرائيلي.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر على أن الحرب لن تنتهي حتى تتحقق أهداف القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لديها، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مجددًا.

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