شيكابالا يعلن إعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المقبل

أعلن محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد إعتزاله كرة القدم، موضحاً تفاصيل تمديد عقده مع النادي.

وقال محمود شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر 2” : “ ما قيل عن حصولي على 28 مليون جنيه عند تجديد تعاقدي مع الزمالك غير صحيح لم أحصل على هذه القيمة ”.

وتابع: “ عقدي لا يمتد لموسمين لكنه ينتهي الموسم المقبل، ويمكنني مد العقد لموسم اضافي ”.

وأضاف: “ حسين لبيب رجل رياضي وقال لي أن قرار إعتزالي متروك لي، ولا أعتقد أنني سأكون قادر على الإستمرار لموسم إضافي ”.

وأكمل شيكابالا: “ بنسبة كبيرة سأعلن إعتزالي بنهاية الموسم المقبل، أشعر أن هذا هو الوقت المناسب ”.

وأتم: “ أصعب أحساس هو أن تشاهد فريقك من خارج الملعب، شعرت بهذا الأمر في نهائي الكونفدرالية، الأمر يكون أسهل كثيراً وأنت داخل الملعب ”.