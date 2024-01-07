استشاري مناعة تحذر: المدارس بيئة خصبة لانتشار الأمراض (فيديو)

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن المدارس بيئة خصبة لانتشار الأمراض خاصة في فصل الشتاء.

وقالت خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، إن المدارس تجمع بين عدد كبير من الطلاب من مختلف الأعمار، ما يزيد من فرص انتقال العدوى بين الطلاب.

وأضافت أن من أهم الأمراض التي تنتشر في المدارس هي أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل الحصبة الألمانية والحصبة والنكاف.

وشددت على أهمية أخذ التطعيمات الخاصة بالبرد والإنفلونزا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لتقليل احتمالية الإصابة بالمرض والتقايُل من حدته، مع التأكد من عدم وجود حساسية ضد التطعيم.

نصائح لحماية الأطفال في المدارس من الأمراض

اللقاحات: تعتبر اللقاحات من أهم الطرق للوقاية من الأمراض المعدية. هناك العديد من اللقاحات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للأطفال، مثل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، ولقاح شلل الأطفال، ولقاح التهاب الكبد الفيروسي أ، ولقاح التهاب السحايا النيسرية السحائية.

النظافة الشخصية: تعتبر النظافة الشخصية من أهم الطرق للوقاية من الأمراض المعدية. يجب على الأطفال غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل متكرر، وخاصة بعد استخدام المرحاض، أو لمس الأشياء العامة، أو قبل تناول الطعام.

التهوية الجيدة: تساعد التهوية الجيدة على الحد من انتشار الجراثيم والفيروسات في الهواء. يجب على المدارس التأكد من تهوية الفصول الدراسية بشكل جيد، خاصةً في فصل الشتاء عندما يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

التباعد الاجتماعي: يساعد التباعد الاجتماعي على الحد من انتشار الجراثيم والفيروسات من شخص إلى آخر. يجب على المدارس تشجيع الأطفال على الجلوس بعيدًا عن بعضهم البعض، خاصةً إذا كانوا مرضى.

النظافة العامة: يجب على المدارس التأكد من نظافة جميع الأسطح والأثاث في الفصول الدراسية، وخاصةً الحمامات. يجب أيضًا التخلص من القمامة بشكل صحيح.