أسباب انقطاع الدورة الشهرية فجأة لدى الفتيات.. طبيب أمراض نساء يكشف مفاجأة

تأتي الدورة الشهرية لمعظم الفتيات بعد عامين من بدء نمو الثدي، ولكن بعضهن قد يتعرضن لإنقطاع في الدورة الشهرية، بمعني عدم نزول دم الحيض بشكل مفاجيء دون معرفة أسباب واضحة، ما يتسبب في شعورهن بالخوف والقلق.

أسباب انقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجيء

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أكد طبيب أمراض نساء أن انقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجيء قد يكون بسبب الحمل، أو حدوث بعض الاضطرابات الهرمونية الناتجة عن وجود مشاكل في الغدة الدرقية، أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط.

أسباب انقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجيء

في الوقت نفسه، قد تنقطع الدورة الشهرية لدى بعض الفتيات نتيجة لتناولهن أدوية معينة مثل مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، وأدوية الحساسية، وأدوية ضغط الدم، وأدوية العلاج الكيماوي لمرضى السرطان.

هذا بالإضافة إلى أن التوتر، والمشكلات الهرمونية مثل أورام المبيض، أو متلازمة تكيس المبايض، أو ما يُعرف بورم الغدة النخامية، كلها أسباب لإتقطاع الدوة الشهرية بشكل مفاجيء.

وبدوره، أوصى الطبيب أنه في حالة انقطاع الدورة الشهرية لأشهر متتالية، يجب إجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد السبب الرئيسي والالتزام ببروتوكول العلاج المناسب، وأبرزها تحليل مخزون البيض.