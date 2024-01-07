وزير الدفاع الأمريكي: أتحمل المسؤولية عن قراراتي بشأن مسألة الإفصاح

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن السرية التي أحاطت ببقائه في المستشفى لمدة أسبوع.

وقال أوستن، في أول بيان له منذ دخول المستشفى، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط، "أدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجميع على نحو مناسب، وأنا ملتزم بالقيام بعمل أفضل".

وأضاف "لكن من المهم أن أقول إن هذا كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن مسألة الإفصاح".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، أمس السبت، أن أوستن نقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري؛ بسبب مضاعفات بعد إجراءات طبية أجريت مؤخرا، ولكنها لم توضح بعد سبب العلاج، وما إذا كان قد فقد وعيه خلال الأسبوع الماضي.

واتهم السيناتور في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ روجر ويكر، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونجرس على الفور بمثل هذا الأمر، وفقا للقانون.