وزير الدفاع الأمريكي: حماس لديها رؤية للمستقبل بتكرر السابع من أكتوبر مرات أخرى

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه من الواضح أن حماس لديها رؤية للمستقبل وهي أن تكرر السابع من أكتوبر مرات ومرات ومرات أخرى، مشددًا على أنه لا ينبغي أن تسامح أي دولة وتسمح بما حدث وإسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد مجموعات الإرهاب المتطرفة التي تقتل اليهود وترغب في إزالة الدولة الإسرائيلية.

كلمة وزير الدفاع الإسرائيلي

وأشار “أوستن”، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن حماس أسرت رهائن أمريكيين وتخبأ نفسها خلف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، مشددًا على أن حماس لا تتحدث عن الشعب الفلسطيني وعازمة على أن تأخذ الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دائرة من المعاناة.

وأوضح أنه على حماس أن تكون قادرة مرة أخرى في هذا الموقف، وعلينا جميعًا أن نعمل حتى يكون هناك مستقبل أكثر أمانًا لإسرائيل ومستقبل أكثر إشراقًا لفلسطين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقي على دفع العودة الأمنة للرهائن في غزة وتستمر في مساعدة إسرائيل وتواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه يقف مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن بعد 72 يومًا من الحرب، والتي لم تكن تريد إسرائيل الدخول بها منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحًا أن حماس هي من قررت أن تقوم بهجمات وحشية وقاموا بالقتل والأسرى للأطفال وايضًا الناجين من الهولوكست.

حرب حماس ضد إسرائيل

وأشار إلى أن هدفهم من اللحظة الأولى هو تدمير حماس وإعادة الرهائن إلى بيوتهم دون أي استثناء، مشددًا على أن أعداء إسرائيل في أنحاء العالم يراقبون إسرائيل ويعلم أن انتصار إسرائيل هو انتصار للعالم الحرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن حرب إسرائيل الحالية ضد منظمة حماس هي حربًا ليست على شعب غزة ولكنها حرب لعدو يختبأ خلف المدنيين.

وأوضح أن هناك مليارات الدولار تم استثمارهم في غزة وكان يجب أن تذهب للبني التحتية ولكنها استخدمت لبناء شبكة من الأنفاق بمئات الكيلو مترات مجهزة بمعدات عسكرية، مشددًا على أن اليوم تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي في المعاكل الساخنة لحماس وتم التخلص على عدد من قادة حماس في الشمال.

وتابع: "نركز الآن في خانيونس للتخلص من قيادة حماس والقضاء على البنية التحتية"، مشددًا على ان تسلسل القيادة لحماس هو على رأس هذه الحرب، مؤكدًا أن الحرب معقدة ضد منظمة إرهابية وهو يستغرق وقتًا طويلًا، منوهًا بأنهم في الحرب يدافعون عن قيمهم ويعملون وفقًا للقانون الدولي.