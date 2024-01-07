التموين تكشف تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور (فيديو)

كشف مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور على مساحة 51 فدانا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن المنطقة تقع على مساحة 96 فدان باستثمارات11 مليار جنيه، وجرى تقسيمها إلى 3 مناطق هي “أ” و"ب" و"ج".

وأضاف، ان المنطقة “أ” تشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدانا باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، والمساحة “ب” تقع على مساحة 15.5 فدانا باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه والمنطقة “ج” تقع على مساحة 26 فدانا قدرها 3 مليارات جنيه.

وتابع: “بالأمس، تم افتتاح المرحلة الأولى بوجود وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع وتضم الأنشطة والمحلات التجارية المتنوعة، وتلقت إحسانا كبيرا من الحضور نظرا لوجود العلامات التجارية، وفي انتظار باقي المحلات والمشروعات”.

وزير التموين في البحيرة

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والسيد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة ٦٠ ألف طن وتشمل ١٢ خلية سعة كل منها ٥٠٠٠ طن وذلك للمحافظة على مخزون القمح بشكل آمن تماما دون فاقد أو هادر، هذا وقد استمع السادة الوزراء والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعمليه التداول والنقل بشكل مميكن.

وتأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.