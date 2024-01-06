وزيرا التنمية التموين يتفقدان صوامع غلال دمنهور

تفقد اللواء هشام آمنة- وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، صوامع الغلال بطريق زاوية غزال مركز دمنهور ، المخصصة لتخزين القمح وتقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها ٥ آلاف طن.

وتضم محافظة البحيرة 6 صوامع بطاقة استعابية 137 ألف طن بنطاق مراكز ( أبو المطامير ، وادى النطرون و العشر ألاف ، وشمال التحرير ودمنهور ) ومدينة النوبارية

وأستمع وزير التمية المحلية، ووزير التموين ونائب محافظ البحيرة؛ لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعملية التداول والنقل بشكل مميكن.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لإستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.