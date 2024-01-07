جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، الموافق 7 يناير 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس ملك إسبانيا والدوري الإيطالي.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر مع نظيره منتخب تنزانيا وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا، بجانب صدام أرسنال مع ليفربول.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

إمبولي ضد ميلان، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد نابولي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد لاتسيو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد يوفنتوس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد أتالانتا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم:

وست بروميتش ضد ألدرشوت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

نوتينجهام فورست ضد بلاكبول، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

لوتون تاون ضد بولتون واندررز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

شروسبيري تاون ضد ريكسهام، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

بيتربوروه يونايتد ضد ليدز يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد تاون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، تُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

آرسنال ضد ليفربول، في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:

بورغوس ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

أموريبييتا ضد سيلتا فيجو، في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

راسينغ كلوب فيرول ضد إشبيلية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

كاستييون ضد أوساسونا، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

إيبار ضد أتلتيك بلباو، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ملجا ضد ريال سوسيداد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ببارباسترو ضد برشلونة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

تينيريفي ضد لاس بالماس، في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشرة بتوقيت السعودية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم:

مصر ضد تنزانيا، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".