احتفالات الأقباط الأرثوذكس اليوم بعيد ميلاد المسيح بميلانو

احتفلت الجالية المصرية بشمال ايطاليا بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم بكنيسة مارى مرقص الرسول القبطية بوسط مدينة ميلانو الإيطالية عاصمة الموضة والأزياء حيث دقة الأجراس تعلن عن انتهاء الصيام و بهجة مولد السيد المسيح، فهو يعتبر مخلص الأمة من الظلمات.



حيث قدم مراسم القداس الأولى القس مينا والقس جبريل ، وحضر العديد من الإيطاليين والمصريين، وكذلك بعض أعضاء بعثة القنصلية المصرية بميلانو نيابة عن القنصل العام سيادة القناصل القنصل احمد عبد الآخر، القنصل عبد اللطيف شعير، وقد شارك العديد من رموز الكيانات المصرية بشمال ايطاليا ومنها المنتدى المصرى وجمعية لوتس ومجموعة تحالف من أجل مصر وادارة مدرسة نجيب محفوظ وقدموا كلمة شكر لقداسه البابا وملخصها:

يتقدم اتحاد الكيانات المصرية فى إيطاليا بأصدق التهاني القلبية إلى/ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة الأقباط بمصر والوطن العربى عامة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد إعادة الله على مصر وشعبها ذات النسيج الواحد مسلما ومسيحيا، ونموذجًا متفردًا في المحبة والتعايش والسلام والأخوة ملىء بالبركات... سائلين الله أن تعيش مصر في أعياد مستمرة، وأن نظل دائمًا يدا واحدة ضد أي كائد أو عدو أو أي محاولة للنيل من استقرار مصر الحبيبة.

وقد افتتح الانبا أنطونيو أسقف إيبارشية عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بميلانو وتوابعها مراسم القدس الثانى بكنيسة العذراء بمدينة شنزلو بالسموا بجوار مدينة ميلانو وتم الاحتفال بحضور السفيرة منال عبد الدايم وبعض أعضاء بعثة القنصلية متمثلة فى القنصل احمد البقلي، القنصل محمود الطوخي، صبري شكر، ويقوم بتقديم قداس منتصف الليل.

وقد أشادت السفيرة بهذه المناسبة السعيدة وقالت أتقدم بخالص التهنئة لمصرنا الحبيبة قيادةً وشعباً بحلول عيد الميلاد المجيد، سائلاً الله عز وجل أن يديم علي مصر نعمه الامن والأمان والتطور والإزدهار, وان يحفظ مصرنا الحبيبة وكل المصريين من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تحت مظلة الجمهورية الجديدة ومع تجديد ثقة الشعب بولاية رئاسية جديدة.

وقال الدكتور على حرحش، نحن نعلم أن عيد الميلاد المجيد هو واحد من الأعياد المقدسة التي يحتفل بها الإخوة الاقباط فهو ثاني أهم الأعياد بعد عيد القيامة وهو يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال هو التهانى وتبادل الهدايا كنوع من إدخال البهجة والسرور علي الأسر المسيحية المصرية فى الغربة، وان يكون عيدا سعيدا وعاما مليئا بالخير والبركات والأمن والأمان على مصر وشعبها اجمعين وان تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر المحبة والإنسانية والمحافظة على النسيج الوطني لمصرنا الحبيبة، ويكتمل فرحنا عندما يعم السلام على فلسطين وغزة حتى يطمئن فؤادها.

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