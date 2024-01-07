سعر الذهب بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في أسواق الصاغة

أسعار الذهب.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية بمحال الصاغة اليوم الأحد، استقرارها، وحقق عيار 21 نحو 3280 جنيهًا، بينما بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3748 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب صباح اليوم الأحد، ويحرص موقع وجريدة الوفد متمثلين في قسم "الاقتصاد" على تقديم كافة المعلومات المستجدة لاسعار جميع السلع والعملات لاسيما أسعار المشغولات الذهبية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على سعرها في القطاع المصرفي، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب صباح اليوم الأحد

الذهب

أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (شراء)

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3748 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3280 جنيهًا.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 811 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2186 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 26240 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (بيع)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3702 جنيه، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3240 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2777 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2160 جنيهًا.