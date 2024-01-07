وكيل صحة سوهاج يهنىء الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ويتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس

تزامنا مع قداس عيد الميلاد المجيد قام الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية و الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس

كما قام بزيارة مطرانية أخميم وساقلتة و استقبله نيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة و قدم سيادته و الوفد المرافق خلال الزيارة التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد داعياً الله ان يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات .

معرباً عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين و مسيحيين ، مؤكداً اننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة دائماً معا ، منوهاً ان تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد على متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن و مؤكدا أن مصر تعتبر نموذجا فريدا في وحدة النسيج الوطني و الذي مكنها دوما علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها .

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس و داخلها والتي تتضمن خدمات المبادرات الرئاسية و كذلك العيادات المتنقلة و الطارئة .