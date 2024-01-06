لو صاحب مشروع تجاري أو صناعي.. 6 خطوات لاستخراج البطاقة الضريبية

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج البطاقة الضريبية خاصة أصحاب المشاريع التجارية أو الصناعية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية والإجراءات التي يجب اتباعها.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خطوات وطرق استخراج البطاقة الضريبية لأصحاب المشاريع التجارية أو الصناعية لكي لا يعون تحت طاولة القانون.

خطوات ومستندات استخراج البطاقة الضريبية

