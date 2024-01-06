2024.. أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت الخدمة ﻟﻠﺮﻛﺎب.. واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺣﺼﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات المصرية

أكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، على الجهود الفعالة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

حيث حققت المطارات المصرية نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالى أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضى، فى حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية أكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضى.. فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة ‏فى إدارة المطارات، نجح مطار الغردقة الدولى اجتياز المراجعة السنوية التى قامت بها الجهة المانحة‎ ‎SGS ‎لنظام الإدارة المتكامل‎ IMS ‎وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ‏‎ ISO‎ لسنة 2015 لنظام إدارة ‏الجودة،ISO 14001 ‎ لسنة ‏‎2015 ‎ لنظام إدارة البيئة و‎ ISO 45001‎لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و‏الصحة المهنية‎.‎

واحتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهادة الدولية 9001‏‎ISO‎ لسنة ٢٠١٥، ‏وذلك بحضور كل من السيد الملاح حاتم طلحة مدير مطار سوهاج الدولى وفريق عمل الجودة بقطاع ‏المطابقة والسلامة بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار والجهات الأمنية والجهات العاملة بالمطار ‏وشركات الطيران ورموز المحافظة وبعض رجال الأعمال.‏. وانطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية.. قامت ‏الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروعات مطار الغردقة الدولى حيث تم إنشاء ‏مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا‎ Smart- Green Building ‎ التى تعد سابقة من نوعها بالمطارات المصرية ‏والأفريقية، ويتبنى المشروع فكرة المبانى الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمى حيث يجمع بين ‏مفهومى التجرد البيئى والذكاء الاصطناعى فى تشغيل المطارات‎.‎‏ جدير بالذكر أن الشركة اعتمدت فى ‏هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة وأيضاً استخدام أنظمة ‏الرصد البيئى الذاتى المتاحة لديها‎.‎

وفى إطار التعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارتى الطيران المدنى والبيئة بما يكفل دعم العمل البيئى ‏وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين، قدمت الشركة المصرية للمطارات دراسة بيئية إلى ‏جهاز شئون البيئة، حول تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع تشغيل وتطوير مطار سفنكس الدولى، ‏وقام المختصون بمراجعة الدراسة بالكامل ومناقشة الاستشارى فى بنودها المختلفة، وقد تم الحصول على ‏الموافقة البيئية للمشروع بعد بيان محدودية التأثيرات البيئية للمطار على المجتمعات فضلاً عن استعراض ‏أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية‎.‎‏ يأتى ذلك فى إطار الالتزام بالتشريعات والقوانين ‏البيئية، والتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية للطيران المدنى فى مجال حماية البيئة حيث قامت ‏الشركة المصرية للمطارات بإعداد الدراسة بالجهود الذاتية من خلال الكوادر المؤهلة وتحت إشراف ‏استشارى بيئى معتمد من داخل المنظومة.‏