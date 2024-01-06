2024.. الطيران المدنى عملاق يتحدى

رفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية.. تطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل لتحسين الخدمات المقدمة ‏للمسافرين

جذب شركات طيران جديدة وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد والوصول لـ30 مليون سائح 2028

2023.. مطار القاهرة والمطارات المصرية تحقق ‏معدلات قياسية فى أعداد الركاب والطائرات بـ47 مليون راكب على متن 365 ‏ألف رحلة جوية

المطارات تشهد نمواً ملحوظاً فى معدلات الحركة خلال عام ٢٠٢٣.. و«القاهرة الدولى» الأعلى تشغيلاً لأكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة

مصر للطيران تشهد نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب بعودة حركة الطيران بعد كورونا بزيادة 52٪ فى 2021 مقارنة بـ2020 وتحقق أعلى معدلاتها فى 2022 بمتوسط حركة 85% عن 2021.. وترتفع فى 2023 بزيادة 8% عن 2022.. ومتوقع الزيادة 2024

تدشين مشروعات صديقة للبيئة.. مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب ‏والغردقة ومشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة ترشيد الطاقة بمطارى القاهرة وشرم ‏الشيخ

حصد المطارات لشهادات الاعتماد فى الجودة والبيئة والسلامة من الجهات المانحة ومنها المجلس العالمى‏ (ACI Africa‎)

شهدت الحركة الجوية العالمية فى عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة ‏لجنى الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا العجاف، وهو الأمر الذى ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار ‏فى البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع ‏على حركة السفر فى الأعوام المقبلة، والذى يقدره الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا بنحو 4.7 مليار مسافر عبر ‏المطارات وشركات الطيران حول العالم فى عام 2024، متخطيا بذلك رقم ما قبل جائحة كورونا فى عام 2019 ‏والذى كان قد وصل إلى 4.5 مليار مسافر.

وفى ظل ما تمثله الأعوام المقبلة من فرص كبيرة لنمو الحركة الجوية ‏بالمطارات، حرصت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى -وتحت مظلة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية- على إسراع الخطى نحو رفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات، وذلك بالتحرك فى عدة مسارات ‏تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة ‏للمسافرين وجذب شركات طيران جديدة، وبما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وتحقيق مستهدف ‏الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. حيث حقق مطار القاهرة الدولى وباقى المطارات المصرية ‏معدلات قياسية فى أعداد الركاب والطائرات هذا العام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكبا، على متن 365 ‏ألف رحلة جوية عبر المطارات المصرية. ولقد باتت قضية التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا وهاجسا يؤرق نشطاء ‏البيئة حول العالم، مما دفع منظمات ومؤسسات الطيران عالميا لأن تواجه تحدى كيفية العمل على تقليل الانبعاثات ‏الكربونية، وفى نفس الوقت العمل على فتح المجال لنمو الحركة الجوية لتلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو ‏الأمر الذى جعل من لغة الممارسات الخضراء لغة عالمية ينطق بها العاملون بهذه الصناعة حول العالم، ومن ثم لم ‏تكن المطارات المصرية غائبة عن هذا التوجه البيئى العالمى. لذا أخذت مشروعات التطوير والتوسعة بالمطارات ‏المصرية تسير نحو مراعاة الأبعاد البيئية، من أجل مطارات خضراء، وهو الأمر الذى بدأ يتحقق على أرض الواقع ‏بالفعل بتدشين مشروعات صديقة للبيئة بالمطارات المصرية، مثل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب ‏الذى تم الانتهاء من تنفيذه ومن المنتظر افتتاحه فى القريب العاجل، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبنى ركاب جديد ‏صديق للبيئة بمطار الغردقة، ومشروعات الطاقة الشمسية واستخدام أنظمة ترشيد الطاقة بمطارات القاهرة وشرم ‏الشيخ وغيرها من المشروعات والممارسات الخضراء بالمطارات المصرية، وهو الأمر الذى عزز من حصول عدد ‏من المطارات لشهادات الاعتماد فى الجودة والبيئة من الجهات المانحة ومنها المجلس العالمى للمطارات لقارة ‏أفريقيا ‏ACI Africa‎.

دكتور مصطفى مدبولى

آمال وتحديات.. إنجازات عالمية وإقليمية وأفريقية تنتظر الطيران المصرى فى 2024.. وفق الرؤية الخضراء.‏

تعد صناعة النقل الجوى من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) طبقاً للتقديرات العالمية الصادرة عن الأياتا لعام 2023م، يوضح تلك المؤشرات على النحو التالى:

• إن صناعة الطيران تدعم الاقتصاد العالمى بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال الوظائف المباشرة وغير المباشرة وذلك بنسبة إجمالية تصل إلى 4.1%.

• وتؤثر صناعة الطيران المدنى على الاقتصاد المصرى حيث تسهم صناعة النقل الجوى بحوالى 7 مليارات دولار من إجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من إجمالى الناتج القومى من صناعة النقل الجوى.

• ولقد شهدت الشركة الوطنية مصر للطيران نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 نسبة %52 مقارنة بعام 2020، وحققت أعلى معدلاتها فى عام 2022 حيث بلغ متوسط حركة الركاب نسبة 85% عن عام 2021؛ وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022.

الاستثمارات وجهود التطوير:

الفريق محمد عباس

• زيادة فى حجم أسطول الشركة الوطنية بعدد (28) طائرة جديدة: -

• (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX التى وصل إجمالى طلبات الشراء على هذا الطراز إلى 5.902 طلبية لعدد (113) عميلا فى مختلف أنحاء العالم. من بينهم عدد 2380 منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخه وتم تسليم 686 طائرة عام 2023.

• (10) طائرات إيرباص 350

• جارٍ تجديد المقاعد المتقادمة فى عدد 19 طائرة كمرحلة أولى.

• إحلال معدات الخدمات الأرضية.

• جارٍ رفع كفاءة الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى.

• جارٍ تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولى.

• جارٍ التعاقد على تطوير الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف.

• بلغت مؤشرات الأداء المالى تحسنا خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2023 (يوليو - سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق:

• نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة إلى 81 طائرة بزيادة قدرها 12%

• زيادة فى عدد الوجهات التى تصل إليها الشركة من (66) إلى (73) وجهة خلال بنسبة زيادة 10%.

2- زيادة فى أعداد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 6%.

مهندس يحيى زكريا

3- زيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15%.

• زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 إلى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%.

• ارتفاع فى عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب إلى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%.

تقييمات دولية: مصر للطيران عضو تحالف ستار

• تحالف ستار Star Alliance (هو أكبر تحالف لشركات الطيران فى العالم وتأسس عام 1977 ويضم العديد من شركات الطيران الرائدة)، ويهدف التحالف إلى توفير تجربة سفر متكاملة ومريحة للمسافرين من خلال توفير خدمات متنوعة وربط شبكات الرحلات الجوية.. هذا ويضم التحالف عدد 26 شركة طيران حول العالم الذى تتمتع مصر للطيران بعضويته منذ عام 2008م.

• مطالب ومعايير التحالف السنوية المطلوب استيفائها 52 مطلب تتمركز فى السلامة والاستجابة فى حالات الطوارئ، وشبكة الدولية والتكنولوجيا، برنامج الولاء والعلامة التجارية الرائدة، خدمة العملاء المشتركة وتجربة سفر سلسة، التعاون التجارى وحقائب الركاب.

فوز تحالف ستار العالمى Star Alliance مرة أخرى بلقب أفضل تحالف طيران فى العالم لعام 2023م، وذلك فى حفل جوائز skytrax world airline awards حيث يمثل التحالف 26 شركة طيران حول العالم والذى تتمتع مصر للطيران بعضويته منذ عام 2008 م.

محمد-سعيد-محروس

المطارات تشهد نموا فى حركة الركّاب

وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية، أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على الجهود الفعالة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

حيث حققت المطارات المصرية نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالى أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضى، فى حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضى.

هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ ملايين و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ ملايين و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، فى حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألفاً و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣.