تفاصيل اتهام هاني شاكر بسب وقذف برلماني.. هل مرتضى منصور السبب ؟

أحالت نيابة شمال الجيزة، الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.

تفاصيل اتهام هاني شاكر بسب وقذف برلماني.. مكالمة مرتضى منصور والنائب أحمد دياب|السبب

وكان المستشار محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، قد تقدم ببلاغ رسمي لـ النائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.

وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.

وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئنا جميعًا بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

وتابع: أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادى المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع وتعرضه لأخطار.

وأضاف: أن تلك السلوكيات يندى لها الجبين بعد أن دنس بها أعدادا لا حصر لها من الشخصيات الوطنية طوال قرابة العشرين عاما، ولم يسلم منه رمز أو قيادة خاصة في ساحات العدالة والرياضة والإعلام، وحيث حرض هاني شاكر نقيب الموسيقيين على تناول النائب أحمد دياب بكتابة بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بألفاظ وعبارات سب وقذف، وإيمانا منا وموكلنا أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل.

واستكمل: اتخذنا الساعات القليلة الماضية بعض الإجراءات القانونية ضد كل من مرتضى منصور والموسيقار هاني شاكر وتقدمنا ببلاغين للمستشار النائب العام برقمي 25664، 25665 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة الأخرى ضد المذكورين ومن يثبت اشتراكه في تلك الجرائم وتلك الوقائع التي يحترفها (مرتضى منصور) دون أن يراعي أو يرجع إلى جادة العقل رغم انتسابه إلى أسرة المحاماة وانخراطه في العمل الرياضي من خلال أحد أكبر الأندية بمصر والمنطقة.

العثور علي طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء بشبين القناطر

وفي واقعة أخري ، عثر أحد أهالي قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على طفل حديثي الولادة ملقى في أرض فضاء، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بلاغاً من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وعلي يداه اسوره بها أسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يداه اسوره مكتوب عليها اسم والدته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.