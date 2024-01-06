ثقافة الفيوم تكرم الموهوبين ضمن احتفالات العام الجديد 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهد المسرح المكشوف بمكتبة الطفل والشباب بطامية، فعاليات الحفل الفني الذي نظمه فرع ثقافة الفيوم، احتفالا بالعام الميلادي الجديد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الثقافة.

قدم الحفل عواد الهنداوي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة طامية التعليمية، وتنوعت فعالياته واستهلت بكلمة العقيد الدكتور محمد عمر مهنئا الشعب المصري بالعام الجديد، كما تناول في حديثه الأوضاع الفلسطينية، مشيرا إلى دور الدولة الواضح تجاه القضية الفلسطينية والمساعدات التي قدمتها عبر معبر رفح، وأكد في ختام حديثه ضرورة التكاتف والتضامن مع الأشقاء العرب، من أجل رفع الحصار ووقف نزيف الدم المستمر للأبرياء من الأطفال والمدنيين، ثم توالت الفقرات الفنية، وقدم فريق المواهب مجموعة من الفقرات الاستعراضية على نغمات أغنية "وين الشعب العربي" و"مصر يا أم الدنيا"، تلاها فقرة إلقاء شعر قدم خلالها الشاعر أحمد جمال قصيدة بعنوان "هنا القاهرة"، وقدمت الطفلة الموهوبة ساندي، قصيدة أخرى بعنوان "فلسطين في القلب" وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتم الحفل بتكريم عمر سلامة حسن كأفضل شاب على مستوى مركز طامية في عام 2023، وكذلك فريق "مدرسة الشهيد موسى عوض" لتميزهم وفوزهم بمسابقة العباقرة في موسمها الثالث والتي نظمتها المكتبة شهر أكتوبر الماضي، بالتعاون مع الإدارة التعليمية.

إهداء شخصية العام إلى الأم الفلسطينية خلال حفل تكريم بثقافة الفيوم

وفي مسابقة "شخصية العام" التي تنظمها المكتبة تكريما لشخصية بارزة من أبناء المركز، أعلنت مدير المكتبة أنه تم إهدائها هذا العام للأم الفلسطينية التي مازالت تعاني من ويلات الحرب وفقد أبنائها.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقدمة بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وذلك في حضور نخبة من المثقفين والشخصيات العامة بمركز طامية.