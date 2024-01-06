السبت 06 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الصومال يلغي اتفاقية صفقة الميناء بين الحكومة الإثيوبية وصوماليلاند

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي

وقع حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، مساء اليوم السبت، علي قانون يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال.

وقال شيخ، في تغريدة عبر منصة أكس "تويتر سابقًا"، إن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال غير قانونية.

وأضاف رئيس الصومال، أن بدعم من مجلس الشيوخ والنواب  والشعب الصومالي، وقعت علي إلغاء الاتفاقية، لأنه يعد هذا القانون مثالاً على التزامنًا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي.

 

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