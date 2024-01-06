السبت 06 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يقدم التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك ، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة .

رافق محافظ المنيا في زيارته اليوم ، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والمقدم حازم السيد المستشار العسكري بالمحافظة، والدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ،  والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، وعددا من وكلاء الوزارات ، والقيادات الأمنية ، والتنفيذية ، والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

وأكد المحافظ ، أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء ، والتي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب ، متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الآمان والإستقرار والإزدهار على مصرنا الغالية ، وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ ، إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة ، في ظل الجمهورية الجديدة ، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ، وما شعر به المواطن ، من خدمات وإنجازات على أرض الواقع في كافة المجالات، داعياَ المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها ، وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء .

كان محافظ المنيا ، قد بعث ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بالمنيا ، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري ، بكل الخير والمحبة والسلام.

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