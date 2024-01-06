محافظ المنيا يقدم التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك ، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة .

رافق محافظ المنيا في زيارته اليوم ، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والمقدم حازم السيد المستشار العسكري بالمحافظة، والدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، وعددا من وكلاء الوزارات ، والقيادات الأمنية ، والتنفيذية ، والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

وأكد المحافظ ، أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء ، والتي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب ، متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الآمان والإستقرار والإزدهار على مصرنا الغالية ، وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ ، إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة ، في ظل الجمهورية الجديدة ، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ، وما شعر به المواطن ، من خدمات وإنجازات على أرض الواقع في كافة المجالات، داعياَ المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها ، وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء .

كان محافظ المنيا ، قد بعث ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بالمنيا ، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري ، بكل الخير والمحبة والسلام.