كلام فى الهوا

السبت 06/يناير/2024 - 08:31 م 1/6/2024 8:31:46 PM

هناك كثير من الأزمات التى تحصرنا بسبب تركها منذ مدة مستعصية الحل على الجميع، واستسلامنا لها وأصبحت لا حل لها، والتى بسببها لا نتمنى الاستيقاظ كل صباح من النوم، بغض النظر عن الساعات التى نمنا فيها. فبعد عدد كبير من سنوات التعليم وصرف الآباء فيها من أموال يجد الشخص نفسه بدون عمل، ويبدأ الشخص فى البحث عن أى فرصة للعمل فيها، فى الوقت الذى يجد فيه البعض كثيراً من الوظائف فى انتظاره لأنه يملك «الواسطة» اللازمة لشغل تلك الوظائف. فى الوقت الذى يقبل فيه بعض الشباب وظائف أو مهناً لا تتفق مع ما تعلموه، ويقول لك «الشغل ليس عيباً» نجد اثنين خريجين من ذات الكلية ربما يكون الباحث عن فرصة العمل حاصل على تقدير أعلى من هذا الشخص الذى تخرج وركب الوظيفة مباشرة، فماذا يفعل هذا الباحث عن العمل وهو يرى أقل منه يشغل وظيفة فى مكان محترم بمرتب كبير وهو لا يجد أى فرصة عمل، فقد غابت عن المجتمع تكافؤ الفرص، حتى كفر بالإعلانات التى تعلن عن شغل الوظائف ويقول عنها إنها مسابقات شكلية وإن هذه الجهة التى تعلن عن الوظائف يقومون بتعيين المراد تعيينهم قبل نشر الإعلان، وهناك جهات تطلب أموالاً مقابل الحصول على شروط المسابقة التى تعلن عنها.

لم نقصد أحداً!!