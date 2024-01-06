ختام بطولة كأس الاتحاد لصيد وادي النطرون على ميادين الرماية بالدقي
اختتمت مساء اليوم، منافسات بطولة كأس الاتحاد لصيد وادي النطرون التى اقيمت فعالياتها على ميادين الرماية بصيد الدقي، بحضور عماد عليش عضو الاتحاد المصري للرماية و الاستاذ مجدى لطفى مدير البطولة التى اسفرت نتائجها عن الاتى:
أولا مرحلةالرجال:
توج بالمركز الاول الرامى محمد عبد السلام عشره (صيد اسكندرية)، وحقق المركز الثانى الرامى عاشور سعد زعلوك ( وادي النطرون )، وحصل على المركز الثالث الرامي هشام محمد عزيز ( صيد الدقي).
ثانيا مرحلة السيدات:
توجت بالمركز الاول الرامية منى الهوارى ( صيد الدقي )، وحققت الرامية بيسان على كرم المركز الثاني (صيد الدقي).
ثالثا مرحلة الفترن:
حقق الرامى طارق محمد عثمان على المركز الاول ( صيد الدقي )، حصل الرامى صابر عبد السلام ( صيد اسكندرية ) على المركز الثانى، وجاء الرامي عادل ماهر شلبي ( صيد الدقي ) فى المركز الثالث.
رابعا مرحلة الناشئين:
توج بالمركز الاول الرامي محمد عبد الحميد نايل ( صيد الدقي )، وحقق المركز الثانى الرامي احمد وائل السيد ( صيد الدقي ).
خامسا مرحلة الفرق:
توج بالمركز الاول فريق الرماه المكون كريم عادل عبد السلام عشره، محمد عبد السلام عشره، يحيي السيد عبد السلام ( صيد اسكندرية).
فيما حقق المركز الثانى فريق الرماه المكون من احمد محمد عبد السلام، ياسين محمد عبد السلام ، عبد السلام السيد عبد السلام( صيد اسكندرية).
وجاء فى المركز الثالث فريق الرماه المكون ياسين عبد السلام عطيوه، اسماعيل عبد الحفيظ جمعة، عاشور سعد زعلوك (وادي النطرون).