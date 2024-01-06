"كواليس الزمالك في 100عقبة" مفاجأة في مفاوضات فان دين بروم..وأسبوع حسم الصفقات

حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة لكشف آخر التطورات والملفات داخل أسوار نادي الزمالك.

كشف برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة آخر التطورات في ملفات عديدة مثل المدير الفني الأجنبي الأقرب للزمالك، وما توصلت إليه إدارة الأبيض مع الأسماء المرشحة لقيادة الفريق بعدما ترددت أبناء عن وجود مفاوضات قوية مع الهولندي فان دين بروم.

وكشف برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة الذي يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز، آخر التطورات بشأن ملف الصفقات، واللاعبين الأقرب للإنضمام إلى القلعة البيضاء.

شاهد حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة

وتحدث "جويلي" عن تطورات صفقة اللاعب الإيفواري أوهولو للإنضمام للزمالك، واللاعبين الأقرب للانتقال للزمالك، بالإضافة للاعب الأقرب للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وكشف محمد معتز عن مفاجأة بشأن تطورات مفاوضات الزمالك مع ممثلي فان دين بروم المدرب الهولندي المرشح للأبيض، وما توصلت إليه الإدارة، وسبب تراجع الأبيض عن المفاوضات مع المدرب الألماني ستيفان كونتس.

برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور داخل النادي، يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز.