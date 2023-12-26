"كواليس الزمالك في 100عقبة"..مدرب سويسري مرشح لـ الزمالك وصفقة منتظرة من بيراميدز

يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" الذي يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي مدير تحرير جريدة الوفد، والناقد الرياضي محمد معتز، آخر الكواليس داخل أسوار القلعة البيضاء من ضمنها ملف المدرب الأجنبي لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكشف الناقد الرياضي محمد معتز خلال برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" آخر تطورات بشأن المدرب الأجنبي، وظهور أسم جديد من المدرسة السويسرية ينفرد به البرنامج، وبعض التفاصيل بشأن المدرب السويسري.

بالإضافة للحديث عن قرار الزمالك الأخير بشأن الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة بشكل رسمي وما يترتب عليه خلال الفترة المقبلة.

كشف الناقد الرياضي مصطفى جويلي خلال برنامج “كواليس الزمالك في 100 عقبة" عن اللاعب الأقرب للرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو المقبل، وصفقة جديدة مرتقبة للأبيض من نادي بيراميدز.

شاهد الحلقة الجديدة من برنامج “كواليس الزمالك في 100 عقبة”: