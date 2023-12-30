"كواليس الزمالك في 100عقبة" حقيقة عودة بن شرقي للزمالك وأخبار الصفقات
يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" حقيقة عودة النجم المغربي بن شرقي نجم الأبيض السابق، إلى القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت عن إمكانية عودته.
كما يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" آخر التطورات في صفقات الزمالك المحتملة في شهر يناير المقبل، بالإضافة لإمكانية عودة التونسي فرجاني ساسي للأبيض لحل أزمة الغرامة التي أوقعت على الزمالك.
وتحدث البرنامج عن العروض المقدمة لـ البنيني سامسون مهاجم الزمالك بعدما وصلت للاعب 3 عروض من ضمنها نادي الزوراء العراقي، وموقف الزمالك من بيعه، بالإضافة لآخر التطورات بشأن أزمة القيد التي يعاني منها النادي.
شاهد الحلقة الجديدة من برنامج “كواليس الزمالك في 100 عقبة”:
برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور دخل النادي، يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز.
- الزمالك
- نادى الزمالك
- الابيض
- الوفد
- جويلي
- محمد معتز
- كواليس الزمالك
- كواليس الزمالك في 100 عقبة
- انتخابات الزمالك
- أخبار الزمالك
- الزمالك اليوم
- زمالك
- قناة الزمالك
- الزمالك و الاهلي
- الكورة في الزمالك
- طارق السيد الزمالك
- طارق السيد لاعب الزمالك
- هدف طارق السيد في الزمالك
- مباراة الزمالك
- طارق السيد بعد ماتش الاهلي والزمالك
- نجم الزمالك
- مران الزمالك
- رئيس الزمالك
- جمهور الزمالك
- الزمالك في فيفا
- الزمالك والمصري
- الملك
- الزمالك وساجرادا
- المصري والزمالك
- قناة الزمالك مباشر
- أخبار نادي الزمالك