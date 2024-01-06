عاجل
الكاف: الفراعنة يبحثون عن محو آلامه أمام السنغال في كوت ديفوار فيتوريا يكشف طموحات المنتخب المصري في أمم إفريقيا
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التنزاني خلال الأيام المقبلة ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

txt

منتخب مصر كامل العدد في تدريباته الصباحية استعداداً لودية تنزانيا

txt

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقناة الناقلة

txt

كأس الأمم الأفريقية.. آخر استعدادات منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار



ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا يوم الأحد المقبل، وتجمع المباراة بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد نهاية المباراة مباشرة، حيث تتجه البعثة بعد اللقاء إلى مطار القاهرة.
 

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية:


تنطلق مباراة مصر وتنزانييا في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.
 

جاءت قائمة مباراة منتخب مصر التي تخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2023:


في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي

في خط الدفاع: أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، وياسر إبراهيم، وأحمد سامي وأحمد فتوح، ومحمد حمدي، ، ومحمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: حمدي فتحي، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد السيد "زيزو"، ومحمد النني،  ومهند لاشين، محمود حمادة.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى محمد، ومحمود "كهربا"، وأحمد حسن "كوكا"، ومصطفى فتحي، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش.
 

مواد متعلقة

منتخب مصر كامل العدد في تدريباته الصباحية استعداداً لودية تنزانيا

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقناة الناقلة

كأس الأمم الأفريقية.. آخر استعدادات منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار

محمد صلاح يخوض مرانه الأول في معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر لسيف المبارزة يتأهل لنهائي كأس العالم ويضمن ميدالية

منتخب مصر الأكثر تهديفًا في تاريخ أمم أفريقيا والمستضيف وصيفًا

كلوب يستفز جماهير منتخب مصر ويتمنى خروج الفراعنة مبكرًا من "كان"

ضياء السيد: قائمة منتخب مصر متكاملة في أمم أفريقيا
الجريدة الورقية