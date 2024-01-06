احتفالا بالعام الميلادي.. أسيوط تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية

استهلت محافظة أسيوط، بداية العام الميلادي الجديد أولى فعاليات برنامج نادى الأدب بساحل سليم برئاسة الأديب عثمان عبدالعال حيث اضاءت سماء مركز ومدينة ساحل سليم بالنجوم الزاهرة من العمالقه من شعراء محافظة أسيوط وزادوها تألقا وبهاء في أصبوحة شعرية نظمها قصر ثقافة ساحل سليم وذلك بمقر مدرسة المطمر الثانوية المشتركة بنين بساحل سليم

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالعام الميلادي وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقام سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

جاء ذلك بحضور نخبة من أدباء وفناني ومثقفي أسيوط حيث شارك فيها نخبة من رؤساء نوادي الأدب وعلى رأسهم الأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب قصر ثقافة اسيوط والأديب الدكتور سيد سليم رئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط الجديدة والشاعر روماني يسري رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة أبوتيج والشاعر محمد سعد توفيق والشاعر رمضان عبد الحميد والشاعر جلال زيان والشاعر عبد النبي قاسم والشاعر علاء احمد محمود والأديب احمد عبد الحميد والشاعرة ثناء عبد الوهاب والشاعرة منه الله زكريا والشاعر جاد سليم وبمشاركة متميزة للمواهب الأدبية الشابة

وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة

واستقبل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات

وتم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم وتم التعبير عن العام الميلادي الجديد

وقدم بيت ثقافة القوصية عرض فنى لفرقة الانشاد الدينى بمقر البيت والتي قدمت مجموعة من الأغاني والاناشيد الدينية التي استمتع بها الجمهور

كما استقبل قصر ثقافة الغنايم مجموعة من الأطفال في ورشة فنية نفذها الأستاذ علاء هنتش والذي قدم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن ما يحلو لهم من رسومات فنية مما أتاح للاطفال كل سبل الإبداع احتفالا بالعام الجديد

وانطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة يواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر تقديم ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء الأستاذة حفيظة سعد والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة المبدئية من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها وكيفية استخدام ماكينة الخياطة

ونظم قصر ثقافة ساحل سليم يوم ثقافي فني ترفيهي متكامل لمجموعة من الأطفال من ذوى الهمم بالتعاون مع مؤسسة السلام لتنمية المجتمع وتم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة بمقر القصر



بدأت الفاعليات بتفقد الأطفال القصر بجانب تقديم بعض الألعاب الترفيهية الجماعية وعروض مسرح العرائس وورشة حكي وورشة الرسم على الوجه واختتمت فعاليات اللقاء بتوزيع بعض الهدايا التذكارية الرمزية للأطفال