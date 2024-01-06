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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صدمة جديدة لرئيس الأوليمبية

القضاء الإداري يرفض الدعوي ضد تجميد هشام حطب.. واحالتها لمفوضي الدولة

هشام حطب
هشام حطب

قررت محكمة القضاء الادارى  إحالة دعاوى هشام حطب إلى هيئة مفوضي الدولة على أن يودع تقرير المفوضين بجلسة ٢٠٢٤/٣/٣.

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كانت المحكمة قد رفضت كافة دعاوي حطب ضد وزير الرياضة ضد قرار تجميد إتحاد الفروسية وقرار اللجنة الأوليمبية بتجميده من رئاسة اللجنة الاولمبية إلي حين فصل النيابة في كافة البلاغات المقدمة ضده.

كان وزير الرياضة قد أصدر قرارا بتجميد إتحاد الفروسية وإحالة كافة المخالفات والشكاوي المقدمة إلي النيابة العامة ، كما قررت اللجنة الاولمبية تجميد هشام حطب من رئاسة اللجنة لحين تلفصل في كافة البلاغات.

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعا يوم 13 يناير الحالي لسحب الثقة من الرئيس هشام حطب.

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