تناول الزيوت النباتية تساعد على خفض نسبة الكوليسترول ويحسن وظائف القلب

أخبر دكتور العلوم البيولوجية فلاديمير بيسونوف لماذا من المفيد تناول الزيوت النباتية المختلفة.

في مقابلة مع الدكتور بيسونوف، AiF، تم تقديم الحجج التي تؤكد أهمية استهلاك الزيوت النباتية، وعلى وجه الخصوص، أنها توفر جسم الإنسان مع مضادات الأكسدة الطبيعية وعامل مضاد للشيخوخة - فيتامين E (توكوفيرول)، ولكن الشيء الرئيسي هو أن نحصل على الأحماض الدهنية غير المشبعة من الزيوت النباتية بفضلهم، تساعد هذه الزيوت على تحسين وظائف القلب.

الزيوت النباتية

وعلى سبيل المثال، بالنسبة لعباد الشمس، فهو يتكون أساسًا من أحماض أوميجا 6 المتعددة غير المشبعة (ما يصل إلى 70٪) - فهي مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك لصحة الجلد والجهاز العصبي، ويحتوي زيت بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر أيضًا مهمة جدًا في تغذية الإنسان، كما أن التوازن في محتوى أوميغا 3 وأوميجا 6 لا يقل أهمية عن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد استهلاك الزيوت النباتية على تقليل نسبة الكوليسترول ويرجع هذا التأثير إلى محتواها العالي من الفيتوستيرول، المنافس للكوليسترول، وأكد الخبير: لتقليل مستويات الكولسترول والمخاطر المرتبطة بأمراض القلب، يجب تناول المزيد من السوائل والإقلال من الزيوت الحيوانية والصلبة.

الزيوت النباتية

كما علق بيسونوف على التصريح بأن قلي الأطعمة بالزيت النباتي يؤدي إلى تكوين مواد مسرطنة فيها، وأوضح المتخصص أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة عالية بشكل لا يصدق وهذا يكاد يكون مستحيلا في المطبخ المنزلي.

وأضاف دكتور العلوم البيولوجية أنه من الأفضل للجسم تناول الزيوت المختلفة عباد الشمس، الزيتون، بذور الكتان، الكاميلينا، اليقطين وغيرها.

وينصح قائلاً: "الزيوت الفاخرة غالية الثمن، لكن عليك إضافة القليل منها، وشرائها في عبوات صغيرة وتخزينها بشكل أفضل في الثلاجة".