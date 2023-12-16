أطباء يوضحون فوائد الزيوت الأساسية لصحتك

لطالما كانت الخصائص العلاجية للزيوت الأساسية محل اهتمام البشرية، لم يتم تقييمها بوضوح في أوقات مختلفة، وحتى الآن لا يعرف الكثير من الناس عن خصائصها العلاجية، وقام MedicForum بجمع كافة المعلومات الهامة حول الزيوت الأساسية.

التأثير الرئيسي الذي يعرفه جميع الناس على هذا الكوكب تقريبًا هو الاسترخاء، وتحت روائح الزيوت العطرية، يمكنك بسهولة الاستسلام للاسترخاء والهدوء، ولكن لا يعلم الكثير من الناس أنه يمكنك أيضًا إنقاص الوزن بمساعدة الزيوت العطرية، ويتم استخدام التقنيات التالية باستخدام الزيوت العطرية لإنقاص الوزن.

التدليك عن طريق فرك الزيوت على الجلد

الاستنشاق

الحمامات

استخدام عن طريق الفم

استخدام الزيوت العطرية في التدليك

سنلقي نظرة فاحصة على استخدام الزيوت الأساسية في التدليك، لأن التدليك نفسه له عدد من الخصائص الطبية فهو يسرع العمليات التعويضية في أنسجة الجسم، ويحسن التمثيل الغذائي في الخلايا الدهنية، ونتيجة لذلك يتم تكسير الدهون بسرعة، ويزيد من تدفق الدم إلى المناطق التي تعاني من مشاكل، وينعم التجاعيد.

قبل استخدام هذا الزيت العطري أو ذاك، عليك أن تفهم أسباب السمنة في معظم الأحيان، لوحظ في الأفراد الذين يعانون من ضعف التمثيل الغذائي. في هذه الحالة، تكون أنواع الزيوت التالية أكثر ملاءمة:

العرعر

البرتقال

شجرة السرو

الزنجبيل

حب الهال

البرغموت

الجريب فروت

الجوجوبا

المر

من الأفضل أن تبدأ التدليك بالزيت بعد إحماء بسيط للعضلات، على سبيل المثال، بعد إجراءات الاستحمام. ثم يتم اختيار الزيت وتطبيقه على المناطق التي تعاني من مشاكل في الجسم، مثل الوركين والجوانب والأرداف والمناطق تحت الكتف، وما إلى ذلك، يتم فرك هذه الزيوت على الجلد بحركات اليد القوية في هذه الحالة، من الضروري مراقبة حالة الجلد، لأن الحركات الخشنة يمكن أن تضر الجلد وتسبب تهيج.

عليك أن تعرف أن هذه الطريقة يجب أن تستكمل بنظام غذائي متوازن ونشاط بدني محدد، وتوصل العلماء إلى طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية في جسم الإنسان من تصلب الشرايين وتخليص الجسم من الكولسترول الضار الذي يؤثر على حالة الأوعية الدموية.