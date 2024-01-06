زياد عبدالرؤوف مديرًا طبيًا لمستشفى الكرنك الدولي

أصدر الدكتور هاني غزال، مدير مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، قرارا بتكليف الدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، مديرا طبيا للمستشفى.

وقال غزال، إن هذا القرار يأتي في إطار تحسين مستوى العمل داخل المنظومة الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى بداخلها بصفة خاصة ومتلقيها على وجه العموم، مؤكداً أن المستشفى شهدت خلال الفترة الماضية، النجاح في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، في مختلف التخصصات وبإشراف نخبة من الأطباء المتميزين.

وكان الدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، المدير الطبي الجديد، كان يشغل نائب المدير الطبي للمستشفى، ومدير العمليات بمستشفى الكرنك الدولي، ونائب رئيس قسم الجراحة العامة، وأخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، حاصل على ماجستير الجراحة العامة وجراحة المناظير، ودكتوراه الجراحة العامة، وجراحة المناظير (د)، وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر، وأمين مساعد صندوق نقابة أطباء الأقصر.