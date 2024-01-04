ضربة موجعة.. كانسيلو يزيد معاناة برشلونة الدفاعية

تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة على مستوى دفاعه بإصابة قوية تعرض لها الظهير الأيسر البرتغالي جواو كانسيلو، ذلك في الدقائق الأولى من مباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وجاءت إصابة كانسيلو على إثر تدخل قوي مع ماكسيمو بيروني مدافع لاس بالماس بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة.

وعلى الرغم من محاولات الجهاز الطبي مداواة المدافع البرتغالي، إلا أنه لم يستطع إكمال المباراة ليطلب من تشافي “المدرب”، مغادرة الملعب، والذي بدوره قرر نزول أندرياس كريستنسن.

معاناة دفاعية..

يعاني برشلونة من أزمة دفاعية في الموسم الحالي بمسابقة الليجا، حيث استقبلت شباك “البلوجرانا” 22 هدفًا خلال 19 مباراة، في حين كان مجموع الأهداف الذي استقبلها في الموسم الماضي كاملة 20 هدفًا فقط.

وجاءت إصابة جواو كانسيلو لتزيد معاناة برشلونة الدفاعية، إذ ستضع الجهاز الفني في مأزق لإيجاد حلول مناسبة لعدم تفاقم الازمة الدفاعية.

ويتأخر برشلونة بهدف أمام لاس بالماس في الشوط الأول جاء بتوقيع اللاعب المغربي منير الحدادي في الدقيقة الثانية عشرة من عمر المباراة.

ويعاني برشلونة حامل اللقب، تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز بعد 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهم 11 انتصارًا وخمسة تعادلات وحال خسارته أمام لاس بالماس ستكون الثالثة.

نتائج برشلونة المتذبذبة جعلته يبتعد عن المنافسة ويتراجع إلى المركز الخامس وفي جعبته 38 نقطة ويفصله 10 نقاط عن الصدارة التي يتصارع عليها ريال مدريد وجيرونا.