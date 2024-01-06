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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وزارة الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد بحضور تامر عبدالمنعم

وزيرة الثقافة وتامر
وزيرة الثقافة وتامر عبدالمنعم

تحتفل وزارة الثقافة تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة غدًا بمسرح السامر بالعجوزة بمشاركة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور الفنان تامر عبدالمنعم.

تقام الإحتفالية تحت رعاية السيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

 

يذكر أن هذه اللفتة هي الأولى بإقامة وزارة الثقافة حفلا رسميا لمشاركة الأخوة الأقباط عيدهم.

 

يحضر الحفل الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

 

يقوم بإحياء الحفل فرقة كورال أغابي ويقام أوبريت من فرقة أوبرا عربي كما يقام على هامش الحفل معرض للمقتنيات المسيحية.

 

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أقامت منذ أيام إحتفالية خاصة ببداية العام الجديد.

 

قام بإحياء الحفل فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي وفرقة أويرا عربي وتم إذاعة الحفل عبر قناة الحياة الفضائية.

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