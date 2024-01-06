نادية مبروك: هدفنا الحفاظ على التراث المصري بأكمله

تحدثت نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، عن الحفاظ على رموز التراث المصري دون الدخول في صراع بلا هدف

وأكدت نادية مبروك على أن التراث الفني مملوك للشعب المصري بالكمل دون الاحتكار من شخص أو شركة وهذا ماسنثبته بالأدلة والوثائق القانونية مع د. حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية

أكد د. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين في المؤتمر الصحفي الخاص بها، على امتلاك الحق الكامل لحقوق بث أغاني أم كلثوم.

كما صرح مدحت العدل بحصول الجمعية وشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات على مستندات موثقة من ورثة أم كلثوم بأحقيتهم بنشر الملفات الصوتية لكوكب الشرق.

وتحدث مدحت العدل عن وجوب معرفة الوسط الغنائي بحقوق الملكية الفكرية والصوتية لأغاني الزمن الجميل كما يحدث في باقي الدول عربيا وعالميًا

دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» السادة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيقام تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر"