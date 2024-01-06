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السبت 06 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنترميلان يهزم هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب "النيراتزوري"، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

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تشكيل انتر ميلان المتوقع لمواجهة فيرونا بالدوري الايطالي

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إنترميلان يتخطى لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة إنترميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

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إنترميلان يتقدم بهدف على فروسينوني في الشوط الاول



أحرز لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هدف التقدم في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل هيلاس فيرونا عبر لاعبه توماس هنري في الدقيقة 74 قبل أن يحرز دافيد فراتسي هدف التقدم مجددا للنيراتزوري قبل نهاية اللقاء.

وتعرض داركو لازوفيتش لاعب فيرونا للطرد المباشر قبل نهاية المباراة، وأهدر فيرونا فرصة تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+10.

إنتر ميلان


وتلقى فيرونا للخسارة الثانية على التوالي، والحادية عشر في تاريخ مسابقة الدوري لهذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر ليظل فيمركز يهدده بالهبوط.

بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
 

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